В Верховном суде отказали в пересмотре решения об отмене освобождения Кузнецова

Адвокат Кузнецова намерена попасть на прием к Асанову и Кожамжарову.

Адвокат Александра Кузнецова Алма Мусина подала ходатайство о пересмотре Постановления Алматинского областного суда от 14 августа об отмене решения суда первой инстанции о замене неотбытой части наказания на штраф ее подзащитному. На днях был получен ответ из Верховного суда РК на обращение, передает Zakon.kz.

"По делу Александра Кузнецова судья Верховного Суда Агыбаева Л. предоставила письменный ответ в котором отказала в рассмотрении моего ходатайства об отмене незаконного Постановления Алматинского областного суда от 14.08.2018 года. Хотя ходатайство было адресовано не судьям кассационного суда, а председателю Верховного Суда Асанову Ж.К. Вместо председателя ВС РК почему то ответила судья Агыбаева Л.", - сообщила Алма Мусина.

Адвокат отмечает, что, отказывая в пересмотре, судья Агыбаева указывает, что апелляционный суд принимал своё решение в порядке гл.51 УПК РК. Однако, согласно этой главе 51 потерпевший Мураткалиев не обладал правом обжалования, следовательно, Алматинский областной суд согласно гл.51 УПК должен был оставить жалобу потерпевшего без рассмотрения.

"Вторым основанием по мнению ВС РК является то что, судебные акты, связанные с исполнением приговора пересмотру в кассационном порядке не подлежат. Да, есть такая оговорка в УПК, но председатель ВС РК имеет право внести представление в кассационную инстанцию о пересмотре судебного акта, поэтому я и обратилась не в кассационную инстанцию, а именно председателю ВС РК Асанову Ж.К.. Более того, в своем ходатайстве я сделала ссылки на судебные акты, связанные с исполнением приговора, которые были пересмотрены в кассационном порядке, эти дела имеются в свободном доступе в Судебном Кабинете, поэтому не понятен избирательный подход Верховного Суда по таким делам", - отметила Алма Мусина.

Помимо ходатайства о пересмотре в ВС РК, адвокат подавала ходатайства о внесении протеста на Постановление облсуда в прокуратуру, так как они поддерживали решение Капшагайского городского суда и в Генпрокуратуру РК. Оттуда ответы пока еще не поступили.

14 июня 2018 года в Капшагайском городском суде Александр Кузнецов и его адвокат Алма Мусина ходатайствовали о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Суд, выслушав осужденного, его адвоката и прокурора принял положительное решение и заменил неотбытый срок на штраф. Брат погибшего Даулет Мураткалиев заявил, что не был в курсе процесса и не согласен с таким решением суда. 12 июля стало известно, что суд восстановил срок 15 дней для обжалования постановления Капшагайского городского суда, и Мураткалиев внес частную жалобу в облсуд Алматинской области. 14 августа было вынесено Постановление об отмене Постановления горсуда Капшагая и возврате Кузнецова в колонию. Позже стало известно, что он покинул страну. Причем, как отметила адвокат Мусина, повода для объявления его в розыск сейчас нет.

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