Грузовая ГАЗель не вписалась в тоннель в Астане

В результате ДТП никто не пострадал.

ДТП с участием грузовой ГАЗели произошло в Астане, передает Zakon.kz.

Видео с последствиями аварии появилось в instagram на странице tanirbergen.

ГАЗель, высота кузова которой около 3 метров, не вписалась в тоннель около Театра оперы и балета в Астане, и в итоге произошла авария. Причем на тоннеле висит предупреждающий знак о том, что его высота 2 метра.

Мнения пользователей интернета разделились. Одни винят водителя автомобиля, который мог проехать по другой дороге, но не пожелал стоять на светофоре. Другие считают, что здесь вина проектировщиков тоннеля, который могли сделать выше.

В ДВД Астаны по данному факту сообщили, что сейчас идет выяснение всех обстоятельств случившегося.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!