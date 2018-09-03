Точка схода

ВИЭ-мощности растут на фоне системной поддержки государства.

Долгое время о возобновляемых источниках энергии в Казахстане говорили в контексте обязательств международных климатических договоров: их нужно выполнять, и поэтому сферу ВИЭ необходимо развивать. Разговорами все и заканчивалось. Переход к делу начался только после того, как сошлись несколько факторов — технологии подешевели, появились системные меры поддержки и внутренняя потребность страны в энергии из возобновляемых источников. Исполнение обязательной программы по ВИЭ республика закончила и перешла к произвольной. Правильнее даже будет сказать — прагматичной, пишет Эксперт Казахстан.



Необходимость, а не обязательство

Несколько лет назад идея развития альтернативной энергетики в богатой углеводородами стране выглядела утопией, но сейчас в ВИЭ в Казахстане вкладываются даже крупные игроки нефтегазового сектора. У Eni — ветровой проект «Бадамша» в Актюбинской области, планы инвестировать в «чистую» энергию в РК озвучивали представители Shell. Делается это не только с целью диверсификации, но и из соображений чисто практических — в Казахстане есть регионы, где действительно целесообразнее использовать локальную энергетику.

Например, солнечный юг Казахстана постоянно испытывает электродефицит. По данным 2017 года, в тогда еще Южно-Казахстанской области выработка внутриобластными энергоисточниками покрывала только 35–40% нужд потребителей области. Очевидно, что рост интереса к возобновляемым источникам энергии в теперь уже Туркестанской области обусловлен самыми что ни на есть практическими соображениями — солнечные электростанции могут помочь решить проблему нехватки электроэнергии.

Экология не в мировом масштабе, а в локальном — еще одна причина, почему интерес к ВИЭ в Казахстане стал расти. Темная пелена, которую видно при взлете и посадке и особенно хорошо — с гор, давно стала визитной карточкой южной столицы. Но несколько лет назад начала задыхаться и Астана — смог в безветренные дни стал для города обыденным явлением. Возобновляемые источники энергии стали рассматриваться как способ улучшить экологию мегаполисов.

Глобальный фактор влияния — быстрое совершенствование технологий. Выросло количество поставщиков, усилилась конкуренция между ними; теперь новый объект ВИЭ-энергетики обойдется в полтора раза дешевле, чем точно такой же несколько лет назад. И следовательно, цена «чистой» энергии стала ниже, а ВИЭ-энергетика — более привлекательной для инвестиций.

Каждый из этих факторов в определенной степени повлиял на увеличение числа ветровых и солнечных электростанций и рост производства объемов альтернативной энергии в республике, но главным катализатором процесса стала системная поддержка со стороны государства.

Усилия для роста

Развитие возобновляемой энергетики в РК — один из приоритетов госполитики. С 2013 года «дочка» KEGOC — Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (РФЦ) начал централизованно закупать по фиксированным предельным тарифам электроэнергию, произведенную ВИЭ-электростанциями. Фактически РФЦ предложил off-take контракты тем компаниям альтернативной энергетики, которые выбрали для себя данную схему поддержки.

В 2018 году схема поменялась — РФЦ продолжает осуществлять гарантированный закуп, но вместо механизма предельных тарифов для объектов ВИЭ — так называемого «тарифа в обмен на инвестиции» — в РК перешли на аукционы на понижение для выбора проектов на размещение. Другими словами, побеждает тот инвестор, кто предлагает наименьшую стоимость тарифа за 1 кВт·ч (стартовая точка — как раз предельные тарифы). Победитель получает право построить электростанцию на заранее обозначенных территориях. Такая схема была введена для того, чтобы удешевить стоимость альтернативной энергии, и ожидания себя оправдали: по итогам первых малых аукционов произошло более чем 20‑процентное снижение тарифа. Тендерный подход предпочтительнее льготных тарифов — это мировой тренд в сфере «чистой» энергии, по данным глобального отчета REN21 о состоянии возобновляемой энергетики, уже к 2016 году было более 64 стран, где были проведены тендеры. Результатом стали рекорды как в снижении цены ВИЭ-энергии, так и предложении ее объемов.

Кроме того, правительство РК изменило формулу индексации аукционных цен ВИЭ. Теперь формула учитывает изменения обменного курса тенге к доллару на 70% и индекс инфляции на 30% со второго года выработки — такая схема нивелирует валютные риски инвесторов.

Для проектов ВИЭ нашлись «длинные» деньги БРК

Как только появилась система гарантированного закупа энергии у ВИЭ-производителей, в систему поддержки отрасли вошел Банк Развития Казахстана (БРК, «дочка» холдинга «Байтерек»). У БРК появилась уверенность, что кредиты, выданные на строительство солнечных, ветровых электростанций и малых ГЭС, будут возвращены. С одной стороны, финансирование проектов в сфере ВИЭ соответствует мандату банка в части содействия развитию производственной инфраструктуры. С другой стороны, один из главных вопросов инвесторов в сфере альтернативной энергетики — вопрос «длинных» денег именно в национальной валюте, поскольку работать объекты будут на внутренний рынок, и валютной выручки у них не предвидится. Банк и проекты альтернативной энергетики подошли друг другу, и за последние два года в портфель БРК на администрирование поступили три ВИЭ-проекта.

Самый свежий проект БРК, связанный с альтернативной энергетикой, — солнечная электростанция «Жылга» мощностью 20 МВт, которую EcoProTech-Astana строит в Сарыагашском районе Туркестанской области. На «Жылге» будут установлены свыше 77 тыс. фотоэлектрических модулей, 10 инверторов и трансформаторов, а также 10 распределительных устройств. Общая стоимость проекта — 13,2 млрд тенге, EcoProTech-Astana получила заем от БРК в сумме 9,05 млрд тенге сроком на 8 лет и вкладывает в проект более 4 млрд тенге собственных средств. Этот проект как раз из числа тех, что должны помочь частично решить проблемы с энергодефицитом на юге республики.

«Сегодня около 80% электроэнергии в Казахстане производится в северной части страны, неподалеку от угольных месторождений, там же используется основная часть этой энергии. При этом на юге потребление электроэнергии почти вдвое превышает производство», — напоминает генеральный директор EcoProTech-Astana Назир Темиров.

Сарыагашский проект в сфере ВИЭ в Банке Развития Казахстана выделяют особенно, поскольку это первый проект, который банк поддерживает с помощью такого инструмента, как проектное финансирование — будущие денежные потоки от реализации проекта солнечной электростанции гарантированы РФЦ.

До проекта в Туркестанской области БРК открыл финансирование двух проектов в сфере ВИЭ на сумму 35,5 млрд тенге — это строительство ветровой электростанции неподалеку от Астаны и малой гидроэлектростанции в Восточно-Казахстанской области. Первую очередь ветровой электростанции мощностью 50 МВт в поселке Костомар Акмолинской области должны запустить к середине 2019 года; вместе со второй очередью общая мощность электростанции составит 100 МВт. Новый ветропарк позволит снизить выбросы парниковых газов на 230 тыс. тонн в год, что сравнимо с годовым объемом выбросов более чем 113 тыс. автомобилей — смога станет меньше.

На реке Тургусун в Зыряновском районе ВКО планируется каскад малых ГЭС, и работа только первой гидроэлектростанции, строительство которой финансирует БРК, позволит обеспечить потребность района в электроэнергии на 23%. Директор ТОО «Тургусун-1» Калаубек Баймуханбетов пообещал, что рыбный мир и ихтиофауна реки Тургусун будут сохранены — это предусматривает экологический аспект реализации проекта. Одно из преимуществ малой гидроэнергетики — она наносит значительно меньший вред окружающей среде, чем крупные ГЭС, при этом ее потенциал не меньше, чем у ветра и солнца.

Неиссякаемый потенциал ВИЭ-источников Казахстана оценивается в тераватт-часах, и к благоприятным природно-климатическим условиям добавились созданные государством условия для развития «зеленой» энергетики. Проекты, профинансированные БРК, также будут способствовать росту доли ВИЭ-генерации в республике, а это одна из задач концепции перехода РК к «зеленой» экономике.

При подготовке материала использовались данные МНЭ РК, REN21, АО «Банк Развития Казахстана».

Пусть будет солнце

Три процента к 2020 году, десять — к 2030‑му. Такой должна быть в стране доля электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), то есть ветровыми и солнечными электростанциями; целевые показатели — из концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике.

По данным комитета по статистике МНЭ РК, последние лет десять доля электроэнергии из возобновляемых источников в общей генерации составляет 8–12% (см. график 1). Более высокие показатели по сравнению с заявленными в концепции перехода к «зеленой» экономике — результат особенностей статистики, которая суммирует энергию воды, ветра и солнца, а как раз на крупные ГЭС приходится почти вся часть электроэнергии из возобновляемых источников (см. график 2). Справедливости ради стоит отметить, что ветровая и солнечная электрогенерация в республике за последние пару лет заметно выросла (см. график 3). Только в 2017 году, говорится в «Отчете о функционировании рынка электрической энергии и мощности» Казахстанской электроэнергетической ассоциации, увеличение производства на ветровых выработках составило 23,5%, и это позволило им занять долю в 0,3% от общей генерации по стране. Рост производства на солнечных электростанциях — 4%, в общей генерации солнечная энергия в 2017 году занимала 0,1%. Получается, что суммарно доля солнца и ветра составляет лишь 0,4% от общей электрогенерации в стране, и чтобы достичь целевых показателей концепции, республике необходимо наращивать объемы ВИЭ-мощностей. В условиях господдержки альтернативной энергетики эта задача выглядит вполне выполнимой.

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