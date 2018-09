Mercedes представил нового конкурента электромобиля Tesla X

Компания Mercedes-Benz в Стокгольме впервые представила образец серийного электрокроссовера EQC, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Согласно заявлению представителя компании, в разработку новых моделей электромобилей автогигант планировал вложить €10 млрд, однако реальные расходы превысили ожидаемые.

​«Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему», — рассказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Видеоролик, демонстрирующий внутренний интерьер электрокроссовера Mercedes-Benz опубликовал в своем Twitter 29 августа. На нем видно, что EQC должен получить цифровую приборную панель.

Mercedes-Benz is flipping the switch: On September 4th, we will present our first all-electric Mercedes-Benz model of our new EQ brand. Here’s a design detail of the interior. #switchtoEQ



More about EQ here: https://t.co/pJqyrnLGDb #MercedesBenz #MercedesEQ pic.twitter.com/OoSfrZHnRT