Тенге продолжает падать
Средневзвешенный курс доллара США составил 369,32 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 369,32 тенге за доллар (+1,80 тенге), объем торгов – 164,85 млн долларов (+110 950 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4240 тенге за рубль, предложение – 5,4340 тенге за рубль.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9364 тенге за юань (+0,2164), объем торгов – 2 млн юаней (+500 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 370,3-371,3 тенге, евро - 429-431 тенге, рос.рубля - 5,41-5,47 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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