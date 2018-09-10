Китайско-казахстанское сотрудничество в сфере индустриализации будет углубляться - посол

Китай оказывает Казахстану «ценную финансовую поддержку».

Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо подвел итоги индустриально-инвестиционного сотрудничества между странами в рамках инициативы «Один пояс – один путь», передает Zakon.kz.

«Многие страны начали сталкиваться с девальвацией национальной валюты, финансовыми ограничениями и экономической слабостью. Однако Китай и Казахстан благодаря развертыванию индустриально-инвестиционного сотрудничества в рамках «Пояса и пути», смогли противостоять внешним штормам. Это имело положительное влияние особенно для казахстанской стороны», - отметил посол.

Во-первых, продолжил он, Китай оказывает Казахстану «ценную финансовую поддержку».

«За последние четыре года правительства Китая и Казахстана провели 14 раундов диалога программы индустриально-инвестиционного сотрудничества, достигнув 51 проект с общим объемом инвестиций около 28 млрд долларов США. Среди них 4 проекта были завершены в 2017 году, объем инвестиций составил 143 млн долларов США; в том же году было начато 11 проектов с объемом инвестиций около 7,1 млрд. долларов США; в этом году и в следующем году планируется начать строительство еще 11 проектов с объемом инвестиций более 4,4 млрд. долларов США», - напомнил Чжан Сяо.

Он отметил, что указанные проекты и последующие крупные инвестиции оказали ощутимую поддержку Казахстану в реализации программ «Стратегия -2050» и «План нации «100 шагов».

«Такая поддержка не только имеет экономическую ценность «реального золота и серебра», но также имеет бесценную политическую значимость, что полностью отображает мощную поддержку Китая в реализации программы «Третьей индустриализации» Казахстана», - подчеркнул посол.

В свою очередь реализация этих проектов привела к созданию большого количества рабочих мест.

«Китайские предприятия посредством программы индустриально-инвестиционного сотрудничества внесли значительный вклад в решение вопросов занятости местного населения, способствовали улучшению материального благосостояния казахстанского общества», - отметил Чжан Сяо. К примеру, по его словам, китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC создала более 30 000 рабочих мест для казахстанской стороны в казахстанских проектах, компания «China Nonferrous Metals Construction Co., Ltd.» предоставила более 6000 рабочих мест для казахстанской стороны.

Также посол отметил значительный вклад китайских компаний в качестве налоговых поступлений в казахстанскую казну.

«К примеру, налоговые поступления от Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC в общей сложности составили 44,2 млрд долларов США. Китайская компания «China Nonferrous Metals Construction Co., Ltd.» заплатила более 170 млн долларов США в виде налогообложения и завершила проектные контракты стоимостью в 2 млрд долларов США. Только один завод по обогащению медной руды в Актогае может приносить доход Казахстану не менее 50 лет», - подчеркнул посол.

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