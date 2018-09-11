Сагинтаев остался недоволен экономическими показателями

Возможно недостижение целевых темпов роста в таких отраслях как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, нефтепереработка, сельское хозяйство.

На заседании правительства РК были рассмотрены социально-экономические показатели развития за январь-август этого года. При обсуждении вопроса премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев остался неудовлетворен показателями по регионам, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все, что вы сказали - правильно, но когда показывали пятый и шестой слайды, то сказали, что сохраняется благоприятная тенденция. Если вы говорите о производстве, то 11 регионов по промышленности ниже, почему благоприятная? Дальше смотрите строительство, посмотрите инвестиции, только четыре региона выше республиканского уровня, а что это значит? Если инвестиции не будут вкладываться в основной капитал, то производство не будет развиваться, о какой благоприятной ситуации можно говорить, нужно ставить требования в первую очередь только к себе, а потом только учить народ», - сказал глава кабмина.

Как сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в январе-августе сохраняется положительная тенденция роста экономики Казахстана, но экономическое развитие проходит в условиях усиления рисков и волатильности на мировых рынках.

«Рост ВВП за отчетный период составил 3,8%. Это ниже показателя за 7 месяцев текущего года на 0,2 процентных пункта. Чтобы выполнить задачу по росту ВВП в 4%, необходимо обеспечить ежемесячный рост в среднем на 4,2% до конца текущего года. Уровень инфляции сложился лучше, чем в аналогичном периоде 2017 года. С начала года он составил 2,9% - 3,9% в 2017 году было, при этом годовая инфляция - 6%, а 7% было, а августе 2017 г.», - проинформировал он.

По его словам, за 8 месяцев 2018 г. промышленное производство составило 4,7%, замедлившись на 0,4 п.п.по сравнению с 7 месяцами текущего года. При этом целевой индикатор по году - 3,3%.

«По обрабатывающей промышленности рост составил 4,8%, по сравнению с 7 месяцами текущего года замедлилось на 0,1 п.п., при этом целевой показатель - 5,1% Недостижение объясняется снижением производства фармацевтики на 2,5%, стройматериалов - на 1,5%, напитков - на 0,8% и одежды - на 0,2%. Снизился темп роста в горнодобывающей промышленности с 5,4% до 4,9%. Сократились темпы добычи нефти на 0,8 п.п. до 5,3% и природного газа - на 0,5 п.п. до 5,9%», – указал глава МНЭ РК.

В то же время, как отметил Т. Сулейменов, рост выпуска продукции сельского хозяйства составил 2,4% против 3,5% за 7 месяцев этого года при целевом показателе 3,6%.

«Замедление связано со снижением растениеводства на 1,5% из-за уменьшения сбора урожая в Акмолинской и Павлодарской областях, СКО и ВКО. Животноводство выросло на 3,9%. Касательно строительства, то этот сектор при целевом показателе 3,6% вырос всего на 0,8%. За 7 месяцев рост составил 1,3%. Незначительно замедлилось производство услуг до 3,7% с 3,8% за январь-июль 2018 г. Целевой показатель составляет 4,1%. Это объясняется замедлением темпов роста в услугах информации и связи на 0,7 п.п до 4,5%, научная и техническая деятельность на 0,2 п.п. до 2,5 %. При этом торговля выросла на 5,8% и транспорт - на 4,8%», - перечислил министр.

Наряду с этим на рынке труда сохраняется стабильность. С начала текущего года, по данным МНЭ РК, трудоустроено 297,1 тысяч человек. Уровень безработицы составил 4,9%.

«Заработная плата растет умеренными темпами. В январе-июле среднемесячная зарплата составила 157,7 тысяч тенге и выросла в реальном выражении на 2,3%», - пояснил глава ведомства.

В заключение он дополнил, что для достижения годовых целевых показателей осталось 4 месяца. По ВВП - это 3,8%. Но желаемым результатом является - 4%. Это непростая задача, учитывая усиление международных торговых конфликтов и волатильности на финансовом рынке.

«Необходимо до конца года обеспечить рост отраслей на уровне: промышленности - 5,7%, включая обработку - 5,6%; сельское хозяйство - 4,4%; строительство - 3,7%; услуги - 3,8%, в том числе торговли - 5,8%, транспорта - 4,8%, связи - 4,5%. С учетом набранного темпа роста ВВП с начала года задача в 4% остается выполнимой. Однако возможно недостижение целевых темпов роста в таких отраслях как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, нефтепереработка, сельское хозяйство. В указанных отраслях для качественных темпов роста экономики необходимо обеспечить до конца года в среднем ежемесячный темп роста в диапазоне 4-9%. При этом для сохранения инфляции в верхнем пределе коридора 5-7% необходимо удерживать ее ежемесячно до конца текущего в среднем в пределах 0,9%», - резюмировал Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова, Астана

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