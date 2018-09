Microsoft мешает ставить в Windows 10 браузеры Chrome и Firefox

Операционная система Windows 10 начнет уговаривать пользователей воздержаться от попыток установить сторонний браузер. Уведомление с призывом отказаться от перехода на Google Chrome или Mozilla Firefox появилось в одной из последних тестовых сборок "десятки", сообщает Вести.Ru.

Скриншот нового предупреждения выложил независимый разработчик Шон Хоффман. В диалоговом окне сообщается, что "у вас уже есть Microsoft Edge — более безопасный и быстрый браузер для Windows 10". Далее пользователям предлагается запустить Edge или продолжить установку стороннего приложения.

По словам Хоффмана, Microsoft ведет себя нечестно, принижая достоинства конкурентов.

@MicrosoftEdge What kind of slimy marketing cesspool crap is this Microsoft? I proceed to launch the Firefox installer and Windows 10 pops this up? If I wanted to use your browser, I would. pic.twitter.com/f7jk9sGvYA