Товарооборот в $5 млрд между Казахстаном и Турцией вполне реален - эксперт

Обе страны уже были близки к таким показателям в 2012 году.

Президенты Казахстана и Турции Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам визита казахстанского лидера в Турцию договорились повысить товарооборот между странами до 5 млрд долларов. Насколько реалистично достичь этого уровня в ближайшие годы, и за счет каких направлений это удастся сделать? Своим мнением по этому поводу с Zakon.kz поделился эксперт ИМЭП при фонде Первого Президента РК Сергей Домнин.

«Цель – достичь объема товарооборота в $5 млрд – вполне объективна и реализуема в среднесрочной перспективе. Обе страны уже были близки к таким показателям в 2012, когда на волне восстановления после кризиса 2008 турецкая и казахстанская экономики вернулись к траекториям роста выше среднемировых уровней. Стоит отметить, что рост был обеспечен за счет увеличения объема казахстанского экспорта, доля которого в товарообороте в последние годы составляла стабильно 60-70%», - считает он.

По мнению эксперта, главным фактором изменений объемов экспорта был спрос на казахстанские базовые металлы (медь, цинк, алюминий, сталь) и углеводороды. Именно с этими продуктами в основном и связаны перспективы роста товарооборота. В перспективе 3-5 лет они останутся основными источниками роста взаимной торговли.

«Однако в последние несколько лет номенклатура казахстанского экспорта расширяется за счет продуктов агропромышленного комплекса, приборостроения и фармацевтики. За последние три года (2015-2017) динамично росли поставки чечевицы (в 9,6 раз), объем экспорта которой по итогам 2017 составил $38 млн. Экспорт твердозерновой пшеницы вырос в 3 раза и достиг почти $15 млн долларов. Растут поставки отрубей и медикаментов. Продовольствие станет вторым по степени влияния драйвером роста экспорта казахстанского бизнеса в Турцию в ближайшие годы», - отметил эксперт.

По его словам, кейс, достойный отдельного внимания – рост с нуля до $6 млн экспорта телескопических прицелов из РК. Эта продукция производится на совместном казахстанско-турецком предприятии «Казахстан Аселсан Инжиниринг» (дочка “Казахстан Инжиниринг” (50%) и турецкой Aselsan (49%) и Комитета оборонной промышленности Турции (1%)). Причем, такие форматы межпроизводственной кооперации показывают, что страны готовы делиться не только сырьевыми товарами и ограниченной номенклатурой потребительских товаров, но и чувствительными, военными технологиями. В долгосрочной перспективе именно такие проекты должны составить основу торгово-инвестиционных отношений двух стран.

«Понятно, что все перечисленные успехи в основном объясняются эффектом низкой базы и не меняют структуру экспорта значительным образом, и именно поэтому казахстанским экспортерам сейчас так необходима поддержка. Девальвация лиры несколько ухудшила условия торговли для большинства импортеров, но есть все основания полагать, что казахстанский бизнес, работающий в Турции, достаточно быстро адаптируется к новой нормальности турецкой экономики», - заключил С.Домнин.

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