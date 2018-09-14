Около 6 млрд тенге выделено на ремонт дорог в Алматы до 2022 года

4 подрядчика будут отвечать за дороги.

На 4,5 года заключает договор с подрядчиками по ремонту улиц акимат Алматы в рамках государственного-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты маслихата Алматы утвердили проект по программе государственно-частного партнёрства «Текущий ремонт дорог», по которому 4 подрядчика будут отвечать за дороги на территории вверенных им районов до 2022 года.

«Нами разработан проект, он передовой. Алматы первым из всех регионов разработал проект такого масштаба и характера. Проектом предусмотрено выполнение работ частными партнерами текущего ремонта улично-дорожных сетей. Цель - обеспечение активизации работ по текущему ремонту и повышение качества ремонта. Срок реализации 4 года 5 месяцев до 2022 года. Проект состоит из 4 лотов, в каждом из которых по 2 района. Один частный партнер будет выполнять в Медеуском и Турксибском районах, второй - Алатауском и Жетысуйском, третий - в Бостандыкском и Алмалинском, четвертый - в Ауэзовском и Наурызбайском районах», - сообщил представитель управления транспорта и автодорог Алматы Нуржан Исабеков депутатам маслихата.

Общая стоимость проекта ГЧП - 5,6 млрд тенге. Государственным партнером является управление, частными партнерами - подрядчики, отобранные в соответствии с квалификационными требованиями, а также признанные конкурсной комиссией по итогам открытого конкурса победителями. По задумке управления, такой долгосрочный подход приведет к положительным результатам за счет систематического проведения текущего ремонта, выполнения проекта во всех районах. Предполагаются выполнение более 60 видов работ, проведение ремонта на постоянной основе.

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