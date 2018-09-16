Смартфон Samsung едва не сжег мать с ребенком

Инцидент попал на камеру наблюдения.

Смартфон Samsung неожиданно вспыхнул в салоне красоты города Шанжао. Сидевшие рядом женщина с ребёнком отделались испугом, сообщает Life.ru.

Инцидент произошёл в лобби и попал на камеру наблюдения. Женщина увидела пламя и тут же вскочила с дивана с малышом в руках. Потушила пожар сотрудница салона — она бросила в телефон подушкой. В клиентской поддержке Samsung женщине предложили отнести устройство в один из авторизованных сервисных центров для проведения экспертизы.

В 2016 году смартфоны Samsung Galaxy Note 7 взрывались у пользователей так часто, что компании пришлось массово их отзывать, заменять, а в США их просто принудительно заблокировали.

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