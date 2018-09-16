Все больше стран ищут альтернативу доллару - Песков

Все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара.

Все больше стран Азии и Европы ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что доллар США много десятилетий является основной резервной мировой валютой.

"И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) - это возможно, b) - это нужно делать и с) – "спасайся, кто может", это нужно делать скорее", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что "не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем… но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив", заметен невооруженным глазом.

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