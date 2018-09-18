Курс доллара снизился еще на 2,5 тенге

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 369,37 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 368,62 тенге за доллар при объеме торгов 42,5 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 369,37 тенге за доллар при объеме торгов 31,2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 369,36 тенге за доллар (-2,50 тенге), суммарный объем торгов – 70,7 млн USD (+1 900 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 431,00 тенге за евро при объеме торгов 700 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4416 тенге за рубль при объеме торгов 16 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4416 тенге за рубль (-0,0230 тенге), суммарный объем торгов – 16 млн рублей (-21 млн рублей).

В обменниках курс доллара - 366,5- 368,5 тенге, евро - 429,5-432,5 тенге, рос.рубля - 5,45-5,51 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.

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