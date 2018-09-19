Два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Уральске

В результате столкновения состав протащил машину несколько метров.

В Уральске легковой автомобиль попал под поезд, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

При столкновении машины с локомотивом погибли 2 человека. Авария произошла на нерегулируемом переезде. В 3:30 ночи автомобиль «ВАЗ-2114» спускался с моста. В это же время по железнодорожным путям ехал локомотив с грузовыми вагонами. В результате столкновения состав протащил машину несколько метров. Водитель автомобиля погиб на месте ДТП. Его пассажир умер по дороге в больницу. Полицейские проводят досудебное расследование. Подробности выясняются.

- Водитель 26 летний молодой человек скончался на месте происшествии. Его пассажир 25-летний молодой человек скончался от полученных травм несовместимых с жизнью, у него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, и он скончался, не доезжая до городской многопрофильной больницы в карете скорой помощи, - прокомментировала пресс-секретарь Управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!