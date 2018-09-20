Алматинцев ждет насыщенная программа в рамках Дней Астаны

Самым массовым проектом в рамках Дней Астаны в Алматы станет большой сольный Open-Air концерт Кайрата Баекенова и группы «Формат»

Какие мероприятия пройдут в Алматы в рамках Дней Астаны, сообщило Управление культуры и спорта города Астаны, передает Zakon.kz.

Гала-концерт, Open-air, вечер сатиры Турсынбека Кабатова, театральные постановки, концерты столичной филармонии, фотовыставки и футбольный матч – такая насыщенная программа ожидает жителей и гостей Алматы в рамках Дней Астаны в период с 19 по 25 сентября.

Самым массовым проектом в рамках Дней Астаны в Алматы станет большой сольный Open-Air концерт Кайрата Баекенова и группы "Формат", который пройдет под открытым небом на городской площади "Астана". Грандиозный вечер музыки состоится в субботу 22 сентября, начало в 19:00.

Интересными для зрителей будут также вечер сатиры и юмора Турсынбека Кабатова и Гала-концерт с участием творческих и известных эстрадных исполнителей коллективов столицы.

Творческий вечер Турсынбека Кабатова будет проходить 20 сентября в 19 часов на сцене Дворца Республики. Специально для жителей и гостей Алматы любимый юморист казахстанцев выступит с программой "Әзіл әлемі".

Днем позже в это же время и в этой же локации состоится Гала-концерт, который откроется кюем Құрманғазы "Сарыарқа" в исполнении казахского оркестра Государственной академической филармонии Астаны под руководством профессора Айткали Жайымова. В программе – выступления ансамбля народного танца "Шалқыма", ансамбля эстрадного танца, солистов классического, эстрадного и народного вокала, ну и, конечно же, артистов эстрады. В этот вечер на сцену выйдут Секен Турысбек, а также такие исполнители, как Алтынай Жорабаева, Тамара Асар, Медет Салыков, Клара Толенбаева, Алмас Кишкенбаев, Маржан Арапбаева, Кайрат Баекенов и группа "Формат", Дос, Ринат Малцагов, проект "Арт домбыра" и др. Ну а за юмор, веселье и смех будет отвечать Турсынбек Кабатов. вход на концерт – бесплатный.

В течение гастрольных дней, которые продлятся с 19 по 25 сентября, алматинцы смогут оценить лучшие постановки театров Астаны, которые успели завоевать не одну награду крупных международных театральных фестивалей, насладиться вечной классикой в исполнении оркестров и солистов столичной филармонии, а также познакомиться с работами талантливейших художников страны, ну и конечно встретиться с любимыми исполнителями отечественной эстрады.

С 19 по 21 сентября коллектив столичного Дворца Независимости приглашает всех алматинцев и гостей города посетить выставку "Ақ тілекпен, Астана!", которая успела объездить весь Казахстан, собрав тысячи восторженных отзывов. В экспозиции представлено около сотни самых разнообразных работ более 50 художников страны, чьи творения запечатлели каждую веху в истории независимой страны. Выставка будет работать во Дворце Республики с 10 утра до 6 вечера в течение трех дней.

Насыщенную программу везут в Алматы и столичные театры. Так, Государственный академический русский театр драмы имени М,Горького покажет алматинскому зрителю два спектакля – эпическую драму Б.Жандарбекова "Томирис – царица сакская", а также сцены из романа А.Пушкина "Евгений Онегин".

Вечером 21 сентября на сцене Государственного академического русского театра для детей и юношеств им. Н.Сац зрители увидят одну из самых известных в истории битв саков с могущественным персидским царем Киром. Постановка, посвященная 550-летию образования Казахского ханства, рассказывает о воинственной царице Томирис, нежной, ранимой, но стойкой в душе женщине и бесстрашном воине, матери, готовой на все ради спасения и свободы своего народа. Режиссер-постановщик драмы –Заслуженный деятель РК, лауреат премии "Тарлан" ГульсинаМергалиева, художник-постановщик - "ҚР Мәдениет қайраткері" Канат Максутов.

Днем позже в это же время на этой же сцене горьковцы покажут Евгения Онегина, но не известного нам персонажа пушкинских времен, а перенесенного в нашу современную жизнь. Стоит отметить, что спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей РФ и является Лауреатом V Международного фестиваля исполнительских искусств "Откровение" в Алматы и XX Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России" в Санкт-Петербурге.

Актеры Театра Жастар будут выступать для алматинцев 22 и 23 сентября на сцене Казахского Государственного академического театра драмы им. М. О. Ауэзова с постановкой М.Леви "Между небом и землей" и мюзиклом "Моцарт".

Еще три постановки алматинцы увидят в исполнении Государственного академического Казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева. С 24 по 25 сентября столичные актеры будут выступать на сцене театра драмы имени М.О.Ауэзова с социальной драмой М.Ауэзова "Қараш Қараш", трагедией У.Шекспира "Отелло" и с пьесой "Шие".

Одно из своих лучших творений спектакль Р. Мукановой "Мәңгілік бала бейне" покажет 23 и 24 сентября в Алматы Театр кукол Астаны. Постановка художественного руководителя театра, Заслуженного артиста РК Куралай Ешмуратовой расскажет зрителям о событиях, происходивших на Семипалатинском полигоне и об их последствиях. Увидеть ее можно будет на сцене Государственного театра кукол Алматы.

Кроме насыщенной театральной программы, артисты Астаны подготовили не менее интересные концерты в исполнении творческих коллективов Государственной академической филармонии столицы. 22 сентября в Органном зале Казахской национальной консерватории им. Курмангазы с программой "Мелодии Великой Степи" выступит Струнный квартет имени Г.Жубановой. На творческом вечере прозвучат произведения Шуберта, Гайдна, Бородина, Жубановой, Жайымова, Махамбет, Желдибаева, Таттимбета и Курмангазы. Начало концерта в 18 часов. Тем временем на сцене Казахской государственной филармонии им.Жамбыла с концертной программой "Елордадан елге сәлем" выступит коллектив Казахского оркестра столичной филармонии.

Любителей поболеть на трибунах также ждет приятный сюрприз. В рамках дней культуры Астаны 23 сентября в 14:00 на Центральном стадионе Алматы состоится турнир по футболу среди заслуженных ветеранов, которые внесли вклад в развитие футбола. В игре примут участие заслуженные мастера спорта по футболу, многократные чемпионы Казахстана, участники чемпионатов СССР, сборных команд страны. Вход свободный!

Мероприятия в Алматы станут заключительным аккордом в выступлении столичного творческого десанта в регионах Казахстана с праздничной программой, посвященной 20-летию Астаны.

Масштабный проект, посвященный 20-летию главного города страны, Дни культуры Астаны в регионах Казахстана, в течение всего лета проходил во всех городах Казахстана творческие коллективы и артисты столицы выступали для казахстанцев с яркими, многожанровыми, зрелищными концертными программами.

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