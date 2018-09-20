Евросоюз грозит Facebook санкциями из-за защиты персональных данных

Если Facebook не изменит свою политику в отношении пользователей, санкции введут к декабрю.

Американская социальная сеть Facebook подвергнется санкциям Европейского Союза, если до декабря 2018 года не будет соответствовать нормам ЕС о защите персональных данных. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Журова, сообщает РБК Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мое терпение подходить к концу. Хотя Facebook заверил меня, что наконец адаптирует все сомнительные пользовательские условия до декабря, это слишком долго", - сказала она.

Журова заверила, что Facebook больше не получит никаких отсрочек. "Если изменения не будут полностью реализованы до конца года, я призову действовать быстро и ввести санкции против компании", - добавила еврокомиссар.

В то же время она сообщила о том, что компания Airbnb уже внесла необходимые изменения в свои правила после того, как ее обязали сделать это три месяца назад.

Напомним, глава Facebook Марк Цукерберг в апреле сделал заявление о допущенной "огромной ошибке", из-за которой данные 87 млн пользователей были переданы аналитической компании Cambridge Analytica.

Отметим, в апреле Facebook выразил готовность участвовать в переговорах с регуляторами Европейского Союза в свете доказательств того, что данные пользователей социальной сети были получены и использованы ненадлежащим образом.

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