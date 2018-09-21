Доходы местных бюджетов незначительно сократились

Более половины всех доходов обеспечили трансферты.

Поступления в местные бюджеты за 7 месяцев 2018 года практически не изменились по отношению к аналогичному периоду 2017 и составили 2,7 трлн тенге (-1%), передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, в динамике пяти последних лет доходы местных бюджетов в соответствующем периоде выросли на 779,7 млрд тенге, или на 41,6%.



В структуре поступлений в местный бюджет основными источниками дохода являются трансферты - 1,4 млрд тенге (годом ранее - 1,5 млрд тг) и поступления от налогов - 1,2 млрд тг (годом ранее - 1,1 млрд тг). Суммарный удельный вес двух источников дохода составляет 96,4% от всех поступлений.

На долю доходов от продажи основного капитала и неналоговых поступлений относится всего 3,6% или 95,2 млрд тг.



Среди регионов больше всего поступлений за январь-июль 2018 года в местный бюджет зафиксировано в ЮКО - 342 млрд тенге (годом ранее - 328,2 млрд тг).

Далее Алматы - 285,4 млрд тг, против 321,6 млрд тг годом ранее. Замыкает тройку лидеров Алматинская область, бюджет которой пополнился на 231,4 млрд тг (годом ранее - 223,7 млрд тг).

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