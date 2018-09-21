В спецкомиссии объяснили, почему потрескалась новая автотрасса Караганда - Темиртау

Из-за наводнений уровень грунтовых вод в регионе значительно поднялся.

Новый автобан Караганда - Темиртау стоимостью 11 миллиардов тенге потрескался из-за грунтовых вод. К такому заключению пришли эксперты после сканирования бетона и других специальных исследований, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Проект реконструкции участка трассы Караганда - Темиртау разрабатывался в 2014 году. Но из-за наводнений уровень грунтовых вод в регионе значительно поднялся. Сыграло свою роль и то, что зимой дорога осталась с присыпными неукрепленными обочинами. Правда, эта оплошность не считается крупным нарушением строительных норм, заверяют специалисты. В результате трасса не выдержала нагрузки и дала просадку, а верхнее бетонное покрытие потрескалось. Скандал вокруг трассы Караганда - Темиртау разгорелся еще летом, когда автомобилисты начали замечать, как на бетоне, который залили всего год назад, появляются трещины. Позже выяснилось, что они покрыли 5 километров дороги. Теперь подрядчики намерены ликвидировать все трещины, а поврежденные участки заменить. Все работы они будут проводить за свой счет.

- Для того чтобы сейчас опять не поймать влагу и так далее, мы будем уже укреплять, полностью укатывать, укреплять, чтобы, даже если вода пойдет, она уходила за обочину , чтобы сама конструкция дорожной одежды не была подмочена, - говорит заместитель директора карагандинского филиала «Казавтожол» Игорь Гафтон.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!