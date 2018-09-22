Новое обновление Windows 10 лишится самой ожидаемой функции

Microsoft давно пытается исправить один из самых раздражающих аспектов Windows 10 — внезапную перезагрузку ПК ради установки обновлений.

Из последней тестовой сборки Windows 10 October 2018 Update убрана Smart Updater — новая функция, которая препятствовала скачиванию апдейтов, установке и перезагрузке компьютера в самые неподходящие моменты. Очередное крупное обновление операционной системы Microsoft, релиз которого намечен на октябрь, скорее всего, выйдет без неё, сообщает Вести.Ru.

Первыми пропажу Smart Updater из превью-сборки 117763 заметили журналисты PCWorld. Предположительно, эта функция оказались еще слишком "сырой" и не готовой ко включению в финальный релиз. Представители компании сообщили, что им "нечего сказать" к этому времени.

Microsoft давно пытается исправить один из самых раздражающих аспектов Windows 10 — внезапную перезагрузку ПК ради установки обновлений. В прошлом году пользователям дали возможность отложить скачивание или выбрать наиболее подходящее время для апдейта ОС, но проблему это не решило: если пропустить уведомление, перезагрузка устройства может произойти как раз в то время, когда пользователь занят работой или просмотром фильма.

В бета-версию "десятки" (сборка 17723), которая вышла в конце июля, была добавлена Smart Updater. В компании заявляли, что новая "логика перезагрузки" на основе искусственного интеллекта сама выбирает наиболее оптимальное время для перезагрузки компьютера. "Прогностическая модель" на базе машинного обучения, утверждали в Microsoft, не только определяет, используется ли устройство прямо сейчас, "но и пытается предсказать, не ушли ли вы за чашкой кофе и вскоре вернулись".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!