Объем торгов ценными бумагами вырос на 46%

В то же время совокупные объемы торгов на KASE с начала года сократились на 22%.

Торги на Казахстанской фондовой бирже в августе 2018 завершились совокупным проторгованным объемом в размере 9,6 трлн тенге - это на 5,6% меньше, чем годом ранее - 10,2 трлн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Сокращение объемов главным образом сформировано на рынке денег, в котором сконцентрировано 80,7% объемов торгов. В данном секторе сокращение составило 9,2%, с 8,6 до 7,8 трлн тг. В то же время, на остальных рынках торги завершились ростом объема. На рынке ценных бумаг - 451 млрд тг (прирост - 45,8%), иностранные валюты - 1,4 трлн тг (прирост - 6%).

Совокупный удельный вес рынка ЦБ и инвалюты составляет 19,3% (1,9 трлн тг) от всего объема торгов.

Объемы торгов августа оказались ниже объемов предыдущего года впервые за последние 5 лет - 10,2 трлн тг.

С начала 2018 года объемы торгов сократились на 22,3%.

Главный индекс фондового рынка - Индекс KASE - на фоне внешних негативных факторов сокращается третий месяц подряд. Просадка индекса с его локального максимума составила 12,1% на конец августа.

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