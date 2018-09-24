Курс доллара после выходных почти не изменился, а в обменниках снизился
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 352,90 тенге за доллар.
Фото : nts.kg24 сентября 2018, 11:30
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 352,90 тенге за доллар (+0,36 тенге), объем торгов – 84 млн долларов (-63 400 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3167 тенге за рубль, объем торгов 300 тыс. рублей.
В обменниках курс доллара – 353,9-355,9 тенге, евро - 416,5-419,5 тенге, рос.рубля - 5,36-5,43 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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