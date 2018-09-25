Расследование убийства Дениса Тена на стадии завершения - Касымов

Все квалификации определены - министр.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил, что расследование дела об убийстве Дениса Тена находится на стадии завершения, передает корреспондент Zakon.kz.

"Сейчас принимаются меры по завершению уголовного дела. В принципе все квалификации определены. Сейчас идут процедуры ознакомления и окончание уголовного дела", - сообщил Касымов на заседании правительства.

Ранее стало известно, что троим подозреваемым в убийстве продлили арест на три месяца до 23 октября.

Задержанный Нуралы Киясов 20 июля был арестован постановлением Алмалинского районного суда Алматы. В тот же день заочно суд выдал санкцию на арест Армана Кудайбергенова. Третью подозреваемую по делу Жанар Толыбаеву задержали 23 июля. Санкцию на арест районный суд выдал 25 июля. Первоначально они были арестованы на два месяца.

Известный казахстанский фигурист Денис Тен погиб от потери крови после ножевого ранения 19 июля. Преступление произошло в центре Алматы: спортсмен увидел автоворов, который демонтировали боковые зеркала на его автомобиле. Он догнал двух мужчин, пытался задержать, но получил удар ножом в ногу. Гибель всемирно известного фигуриста получила огромный общественный резонанс.

Ксения Давыдова, Астана.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!