Отслеживать украденные сотки будут в Казахстане

Украденные сотовые телефоны будет невозможно включить на территории страны.

На пресс-конференции в правительстве министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о том, какие меры принимают для борьбы с ворами сотовых телефонов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сегодня аким города Алматы доложил, что он один рынок закрыл. Конечно, все эти представления напишем. Должны приниматься меры в отношении владельцев этих рынков, владельцев этих торговых центров и, конечно, самих владельцев бутиков. Есть вопросы нарушения продажи похищенных вещей из этих бутиков», - сказал он.

По его словам, по сотовым телефонам сейчас будут приниматься меры по их идентификации.

«Поэтому правильно сегодня сказали, подключить похищенный телефон в Казахстане будет практически невозможно. Пока не представят ИИН и не представят все свои паспортные данные. Поэтому правильно говорят в отношении того, что похищенные сотовые телефоны теперь будут реализовываться за границей. Мы эту работу знаем, проводим, сейчас предупредительные меры принимаем», - сообщил глава МВД РК.

Как указал министр, разработана специальная программа.

«Сейчас запускаем программу, где мы будем видеть, где и в какой стране наш похищенный телефон включился и работает. Вот такая программа у нас будет. Сейчас, по сути дела, 85-87% похищенных телефонов включается в Казахстане. Небольшая часть, есть анализ, мы видим их в КНР, России, Узбекистане, Кыргызстане. Мы видим, мы отправляем запросы, будем работать. Но пока от того, что у нас нет должного порядка в регистрации, 85% похищенного используется у нас в Казахстане», - пояснил министр.

Он уточнил, что сейчас эта программа апробируется.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!