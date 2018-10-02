В Шымкенте неизвестный месяц вымогал у школьника деньги

В течение месяца в доме начали пропадать крупные суммы.

В Шымкенте неизвестный вымогал у школьника деньги и избил его, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Инцидент произошел в шымкентской школе-гимназии №50. Мать 4-классника заявила, что ее сына с начала учебного года запугивает старшеклассник и вымогает деньги.

Женщина утверждает, что в течение месяца в доме начали пропадать крупные суммы. Деньги из семейного бюджета, как позже выяснилось, брал сын и относил их неизвестному. В последний раз, когда мальчик не принес украденные у родителей 20 тысяч тенге, вымогатель избил его.

- Он либо забыл эти 20 тысяч дома, либо не стал их брать с собой. Сегодня мой сын пришел с синяками, царапинами на теле и на лице. Нос был окровавлен. Сам сын мне говорит, что его запугивают. Он рассказал мне всю правду в слезах. Говорит: "Я боялся. Поэтому я весь сентябрь приносил деньги этому парню". Мы дома копим деньги в крупных купюрах. Пропало где-то 80 тысяч тенге, - сказала жительница Шымкента Роза Абзиева.

Женщина обратилась в полицию. На следующий день в школе провели проверку. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах мальчик узнал обидчика. Под подозрение попал ученик 9 класса. Его с родителями вызвали в школу. Но во время очной ставки потерпевший мальчик засомневался.

Кто запугивал, вымогал деньги у 4-классника и избил его - выяснить не удалось, говорит директор школы. В Департаменте внутренних дел по инциденту ничего нам комментировать не стали. Между тем, мать пострадавшего мальчика рассказала нам, что уже забрала заявление из полиции и собирается лично встречать и провожать ребенка в школу.

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