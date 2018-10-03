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Курсы валют на 4 октября

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 364,20 тенге.

Фото : Zakon.kz3 октября 2018, 16:20

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 364,14 тенге за доллар при объеме торгов 35,9 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 364,05 тенге за доллар при объеме торгов 1 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 364,20 тенге за доллар (+3,55 тенге), суммарный объем торгов – 61 млн долларов (-50 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России (RUBKZT_TOD) составил 5,5709 тенге за рубль при объеме торгов 16 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5715 тенге за рубль (+0,0274 тенге), суммарный объем торгов – 26 000 тыс. рублей (-25 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 363,3-365,3 тенге, евро - 421,5-424,5 тенге, рос.рубля - 5,55-5,61 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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