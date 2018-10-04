Глава ОБН Жезказгана, покрывавший наркоторговцев, сначала был приговорен к штрафу

Однако после мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Сегодня близкие осужденного готовят апелляционный иск в Верховный суд Казахстана, утверждая, что приговор был несправедливым.

Новые подробности появились в деле подполковника Калдыбека Шубаева, который получил семь лет тюрьмы за систематическое получение взяток от наркоторговцев Жезказгана. В редакцию Zakon.kz обратилась жена осужденного, которая рассказала о намерении передать дело супруга в Верховный суд, ведь изначально Шубаеву был вынесен совсем другой приговор.

Как следует из документов Жезказганского городского суда, Шубаеву изначально грозил лишь штраф в размере 250 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе или правоохранительных органах. Однако судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда позже приговорила подполковника к семи годам лишения свободы.

"3 июля 2017 года моего мужа задержали за по статье 366 часть 3 (получение взятки), на основании не подтвержденных доносов лиц, ранее судимых, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, с которыми он всю свою служебную деятельность в органах МВД более 20-лет боролся, имеющих к нему личные неприязненные отношения, в настоящее время находящихся под стражей по обвинению в совершений особо тяжких и тяжких преступлении. Мы будем подавать апелляционную жалобу в верховный суд РК и хотели, чтобы в СМИ была огласка, а справедливость восторжествовала", - отметила женщина.

В апелляции указано, что факты, приведенные следствием не совпадают с реальным развитием событий. Например, по версии обвиняемых подполковник не стал бы вызывать опергруппу и вносить дело наркоторговцев в ЕРДР, зная, что будет брать с них взятки. Более того, сторона защиты заявила, что в указанные дни получения взяток, Шубаев не посещал Жезказган, о чем свидетельствуют данные биллинга мобильного телефона.

Как сообщили родственники Шубаева, у него есть трое малолетних детей, супруга инвалид второй группы, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и службы.

Подполковник Калдыбек Шубаев вступил в должность начальника отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Жезказгана в 2015 году. Всего через несколько месяцев борец с наркобизнесом познакомился с несколькими распространителями тяжелых запрещенных веществ. Пообещав последним покровительство, Шубаев почти два года собирал дань с наркоторговцев, за что поплатился тюремным заключением на семь лет.

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