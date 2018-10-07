Ольга Орлова отказалась приехать на концерт памяти Жанны Фриске

Фриске скончалась три года назад.

Состоялся третий по счету благотворительный концерт «Жанна Фриске — я рядом!», посвященный звезде. Мероприятие, которое прошло в Театриуме на Серпуховке, посетили родители и сестра Жанны, а также друзья и поклонники. Не было только известных подруг Фриске из шоу-бизнеса, сообщает СтарХит.

Жанны Фриске не стало более трех лет назад, но память о ней жива. Прошел концерт, посвященный певице. Музыкальное мероприятие началось с выступления Ансамбля солистов хора Богоявленского Елоховского Собора. Затем на сцену вышел экс-солист группы «Турбомода» Саша Попов, который исполнил одну песню, а затем присутствующих ждал сюрприз. Саша пригласил на сцену сестру Жанны Наташу.

Известно, что девушка отказывалась принимать участие, но все равно прилетела на концерт, чтобы поприсутствовать в качестве зрителя. Но Попову удалось почти невозможное. Саша и Наташа спели композицию «Две планеты». Многие отметили, что девушка похожа на сестру не только внешне, но и голосом. Кстати, Наталья сильно похудела – за минувший год она сбросила 10 килограммов.

В первом ряду сидели родители певицы Владимир Борисович и Ольга Владимировна, а место рядом с ними пустовало — на него был прикреплен лист с именем Жанны. Эта задумка организаторов многих тронула до слез. На просьбу ведущих сказать несколько слов о сестре Наташа отказалась. «Боюсь, что расплачусь, — поделилась Фриске. — Но в шоу-бизнес не вернусь точно».

После выступления дуэта на сцену пригласили Владимира Фриске, который затянул «Звездочку мою». До конца концерта папа Жанны не мог сдержать слез. Он все время плакал. В адрес Фриске, которой не стало три года назад, постоянно звучали добрые слова. Почти каждый артист знал ее лично. Участники, среди которых были Анжелика Агурбаш, Наталия Гулькина, Томас Невергрин, Эд Шульжевский, исполняли как песни Жанны, так и собственные хиты. Наталья Власова выступила с песней «Жанна живи, Жанна танцуй!», которая в свое время легла в основу флешмоба в поддержку Фриске. А вот из группы «Блестящие», где Жанна выступала много лет, не было никого.

«Я принимал участие в организации данного мероприятия, — поделился со «СтарХитом» Саша Попов. – Я много лет дружу с семьей Фриске, разумеется, знал Жанну. Если честно, то некоторые коллеги удивили. Люди, которые при жизни Жанны громко называли себя ее преданными друзьями, странно отреагировали на участие в данном благотворительном мероприятии. Ольга Орлова отказалась. Анна Семенович была вроде не против, но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира — в Подмосковье. От группы «Блестящие» мы так и не получили ответа, они просто проигнорировали. Также слышал массу вопросов от других артистов, а также представителей телеканалов на предмет, кто будет снимать, выступать и так далее. И это те самые люди, которые в первых рядах стояли, когда хоронили Жанну. Они приходили в темных очках и косынках, чтобы просто пропиариться. Больше, чем уверен, что если бы Жанна была жива и отмечала бы, например, день рождения, то все бы сразу прибежали торговать лицами. Тошно смотреть на наш российский шоу-бизнес, на этот котелок змей. Теперь я понимаю, почему Наташа не хочет возвращаться на эстраду».

Многие коллеги отмечали, что Жанне каким-то чудом удавалось оставаться искренним и добродушным человеком, артистка не знала, что такое звездная болезнь. Она ни разу не была замечена в грязных интригах.

«Волею судьбы Жанне Фриске как артистке выпала роль мечты миллионов мужчин, — рассказал «СтарХиту» певец Владимир Брюлев. — Но своим трудом и талантом она показала, что можно быть не просто красивой девушкой и яркой певицей, но и достойно нести звание настоящей женщины. Своим примером она показывала и, полагаю, показывает до сих пор, что даже в таком странном месте, как русский шоу-бизнес, можно оставаться приличным человеком, о котором всегда будут помнить, и восхищаться миллионы людей».

Мероприятие, организованное некоммерческой благотворительной организацией «Летающий Слон» и благотворительным проектом «Жанна Фриске — Я рядом!», закончилось ближе к полуночи. Также в его организации помогала «Миссис России 2015» Екатерина Кирмель, Константин Миронов, Владимир Микаев, Олег Кашара, Антон Стогниев, Елена Иванникова, Максим Ловков, Азольда Гараева, Кристина Розе, Ольга Холопцева, Гуля Зарипова, Анастасия Бахметьева, Наталья Дыбайло, Нэлли Мотяева, Валерия Лесовская и компания «Линия Звука» из Костромы.

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