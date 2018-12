В Китае суд запретил продажи семи моделей iPhone

В Apple заявили, что данное решение относится только к моделям смартфонов, которые работают на операционных системах старого поколения

Американская компания - производитель процессоров Qualcomm заявила, что по ее иску китайский суд принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов iPhone корпорации Apple, которую Qualcomm обвиняет в нарушении патентов. Заявление Qualcomm опубликовано в понедельник на ее официальном сайте, передает ТАСС.

Решение, принятое в предварительном порядке судом первой инстанции китайского города Фучжоу (провинция Фуцзянь), предписывает остановить продажи в Китае моделей смартфонов iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Судебное решение о приостановке продаж не касается моделей смартфонов Apple новейшего поколения, представленных в сентябре этого года: iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Apple обещает оспорить решение суда

"Мы глубоко ценим наши отношения с клиентами и редко прибегаем к помощи судов, но мы убеждены в необходимости защищать права интеллектуальной собственности", - заявил Дон Розенберг, исполнительный вице-президент Qualcomm. "Apple продолжает извлекать выгоду из нашей интеллектуальной собственности и в то же время отказывается выплачивать нам компенсацию, - добавил он. - Это предписание суда является еще одним подтверждением силы широкого портфеля патентов Qualcomm".

В свою очередь компания Apple выступила с заявлением о том, что решение китайского суда относится только к моделям ее смартфонов, работающих на операционных системах старого поколения, отмечает телеканал CNBC.

"Попытки Qualcomm добиться запрета наших продуктов являются еще одним отчаянным шагом компании, правовую практику которой изучают регуляторы по всему миру", - говорится в заявлении. "Все модели iPhone остаются доступными для наших клиентов в Китае", - заверила Apple.

"Мы обратимся в суд, чтобы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении правовые варианты", - отметила компания. Тем самым американская компания дала понять, что намерена подать апелляцию на постановление суда нижней инстанции о приостановке продаж ее смартфонов в Китае.

Неясно, когда запрет вступит в силу

Как отмечает газета The Wall Street Journal, пока неясно, когда запрет на продажу устройств iPhone в Китае может вступить в силу. В понедельник четыре модели, упомянутые в решении суда, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, продолжали находиться в продаже в китайских интернет-магазинах. Ранее Apple прекратила прямые продажи моделей iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone X в Китае.

По данным сервиса Yahoo Finance, на 19:40 мск акции Qualcomm поднялись в цене на 3,60%, акции Apple упали в цене на 2,10%.

Как отмечает агентство Bloomberg, около 20% доходов Apple приходится на долю продаж в Китае.

История спора двух компаний

Компания Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих для продукции Apple, в сентябре этого года обвинила ее в краже информации, составляющей коммерческую тайну, для оказания помощи корпорации Intel. Qualcomm обвиняет Apple в том, что компания украла "огромное количество" конфиденциальной коммерческой информации для того, чтобы улучшить характеристики чипов компании Intel, которая производит микропроцессоры и является конкурентом Qualcomm. Qualcomm подала против Apple иск на $1 млрд в суд США и на $145 млн - в суд КНР.

Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи и микроэлектроники. Компания производит процессоры Snapdragon для мобильных устройств. По данным отчетов Qualcomm, оборот компании в 2016 году составил $23,55 млрд, чистая прибыль - $5,7 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, "умные" часы Apple Watch и другие гаджеты. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире. В августе текущего года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн долларов, однако затем снизилась и сейчас составляет чуть более $860 млрд.

