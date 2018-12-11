Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В СКО загорелась мечеть

Огонь уничтожил крышу постройки.

Фото : 24.kz11 декабря 2018, 06:48

В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области загорелась мечеть. Пожар ликвидировали только спустя несколько часов, сообщает Zakon.kz.

"10 декабря в 17:56 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в районной мечети в городе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе ДЧС СКО.

Произошло возгорание деревянных конструкций кровли и потолочного перекрытия на общей площади 100 квадратных метров. Пожар локализован в 18:52 и ликвидирован в 20:15. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение пожара было привлечено 16 человек личного состава и 3 единиц пожарной техники.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты