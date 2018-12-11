В СКО загорелась мечеть

Огонь уничтожил крышу постройки.

В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области загорелась мечеть. Пожар ликвидировали только спустя несколько часов, сообщает Zakon.kz.

"10 декабря в 17:56 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в районной мечети в городе Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе ДЧС СКО.

Произошло возгорание деревянных конструкций кровли и потолочного перекрытия на общей площади 100 квадратных метров. Пожар локализован в 18:52 и ликвидирован в 20:15. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На тушение пожара было привлечено 16 человек личного состава и 3 единиц пожарной техники.

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