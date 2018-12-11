4 трлн тенге поступили в казахстанский бюджет с начала года

Больше всего сборов в 2018 году принесла Туркестанская область.

За десять месяцев текущего года поступления в местные бюджеты составили 3,9 трлн тенге. Это максимальное значение за последние пять лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на экспертов Finprom.

За пять лет поступления увеличились на 41,3%, или 1,1 трлн тенге.

За январь–октябрь 2018 года в структуре доходов местных бюджетов больше половины составляют поступления трансфертов - 1,99 трлн тенге; это на 7,6% меньше, чем годом ранее (2,16 трлн тенге). Налоговые поступления достигли 1,76 трлн тенге, или 45,3% от общих поступлений в местные бюджеты, прирост составил 12%.

Поступления от продажи основного капитала и неналоговые поступления в совокупности составили 129,5 млрд тенге (3,3%).

За январь–октябрь 2018 года наибольшая сумма поступлений зафиксирована в Туркестанской области - 470,3 млрд тенге. Также в тройке лидеров Алматы, где поступления в местный бюджет составили 402,8 млрд тенге, и Алматинская область - 344,2 млрд тенге.

Максимальный прирост поступлений наблюдается в Актюбинской области - сразу на 14,2%. Следом идут Кызылординская и Атырауская области с годовым приростом 13% и 11,8% соответственно.

Наибольшее снижение поступлений в местный бюджет наблюдается в Астане: на 17,2%; это связано со снижением поступления трансфертов на 40,9% (84,3 млрд тенге). В Южной столице было зафиксировано снижение поступлений на 8,2% за счёт снижения неналоговых поступлений на 79,7% (38,1 млрд тенге) и снижения поступления трансфертов на 39,2% (31,1 млрд тенге). В тройку регионов с наибольшим отрицательным ростом вошла также Восточно-Казахстанская область: 5%, в основном за счёт уменьшения поступлений трансфертов на 10,6% (19,7 млрд тенге).

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