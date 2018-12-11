У Ди Каприо отобрали "Оскар"

Ди Каприо получил статуэтку в подарок от своего знакомого Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов.

Американскому актеру Леонардо Ди Каприо пришлось отдать федеральным властям США "Оскар", который вручили Марлону Брандо в 1954 году за роль в фильме "В порту". Об этом сообщает The Wrap.

Ди Каприо получил статуэтку в подарок от своего знакомого Джоу Лоу, арестованного по подозрению в мошенничестве на миллиарды долларов. Отмечается, что финансист тратил деньги, похищенные из малайзийского государственного фонда 1MDB, на предметы роскоши. Например, на персональную яхту стоимостью 250 миллионов долларов и картины Ван Гога и Пикассо.

По словам прокуроров, за счет незаконно полученных средств Джоу Лоу также спонсировал фильм "Волк с Уолл-стрит", за который Ди Каприо получил номинацию на "Оскар". Финансист работал с компанией Red Granite Pictures, которая занималась продюсированием комедий "Здравствуй, папа, Новый год!" и "Тупой и еще тупее".

Из-за скандала Ди Каприо пришлось отказаться от всех подарков, полученных от Лоу, в том числе от картины Пикассо "Натюрморт с головой быка", которую артист хранил в Швейцарии.

В августе ФБР допросило Ди Каприо по делу о хищениях в Малайзии. Благотворительную организацию актера заподозрили в причастности к финансовым преступлениям в фонде 1MDB.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!