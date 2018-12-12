Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой

Регулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контент.

В случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание - такое, как блокировка", - сказал Субботин.

Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон "Об информации". "У нас вся интернет-отрасль регулируется этим законом", - уточнил Субботин.

"Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал", - пояснил замглавы ведомства.

При этом он подчеркнул, что надеется, что до таких радикальных мер не дойдет, и компания придет к конструктивному сотрудничеству.

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент. Глава ведомства Александр Жаров сообщил, что сайты из единого реестра запрещенной информации присутствуют в выдаче поисковика. Он констатировал, что Роскомнадзор продолжит напоминать Google о необходимости соблюдать законодательство РФ, а в случае нового отказа продолжит возбуждать административные дела в отношении компании.

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