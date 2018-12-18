Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой

ГУ МВД по Москве должно проверить сообщение, выяснить, кто его отправил, и принять меры для обеспечения безопасности судей.

В Мосгорсуд пришло анонимное электронное письмо с угрозами в адрес судьи, который рассматривал апелляцию на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РИА Новости.

Информацию передали в ГУ МВД по Москве для проверки. Ведомство должно проверить сообщение, выяснить, кто его отправил, и принять меры для обеспечения безопасности судей.

В Мосгорсуде пояснили, что, согласно закону "О статусе судей", запрещено вмешиваться в правосудие, за это предусмотрена ответственность.

Во вторник постановление Тверского суда о продлении фигурантам срока ареста признали законным.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. По данным следствия, сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь. После того, как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина обвиняют в трех эпизодах побоев и одном – хулиганства.

Все четверо арестованы до восьмого февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!