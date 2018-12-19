В Японии создали робота-пингвина, который следит за детьми

Он будет стоить около 3,1 тысячи долларов.

В Японии стартап Groove X представил свое первое творение - робота-пингвина с искусственным интеллектом, который призван быть другом своему маленькому хозяину и следить за ним дома, передает Tsn.ua.

Lovot - смесь "любви" и "работа". Его создали выпускники робототехнического подразделения SoftBank Group Corp. Этот робот не сможет помочь в домашних делах, но умеет дарить внимание и раскрывать теплые чувства владельца.

Машина внешне напоминает пингвина с мультяшными человеческими глазами и имеет сменные наряды. Чтобы взаимодействовать с окружающей средой, он использует искусственный интеллект.

Он предназначен для имитации привязанности к пользователю. С роботом можно согреться и заснуть вместе - он тоже автоматически переходит в режим сна. Также робот будет следовать за владельцем, если его позвать. Он выполняет только простые задания - наблюдение за ребенком или домом с помощью камеры, к которой пользователи могут получить доступ через мобильное приложение.

Groove X пытается расширить молодой рынок бытовых роботов. Он привлек 71,1 млн долларов от инвесторов, включая фонд Toyota Motor Corp, Line Corp и правительство Японии. Однако продвижению работа может мешать его цена: он будет стоить около 3,1 тыс. долларов.

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