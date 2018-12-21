От пьяного угара до наркокомы - с чем сталкивается в работе скорая помощь Алматы

Основное количество вызовов (60%) приходится на вечернее и ночное время – с 18:00 до 00:00. В это время очень тяжело ездить.

На прошлой неделе внимание общественности было приковано к новому негативному случаю в жизни алматинской скорой помощи. Водитель спецмашины получил в лицо порцию неизвестного химического вещества и попал в больницу. Общественность недоумевают, почему такое происходит: почему люди идут на такие поступки по отношению к тем, чья помощь и оперативность в любой момент может понадобиться им самим.

Пока вокруг этой истории бушевали страсти, корреспондент Zakon.kz решил непосредственно ознакомиться с работой Станции скорой медицинской помощи и одной из ее подстанций - шестой.

Как это работает

Как рассказала старший врач ИОДО ГКП на ПВХ "Станция скорой медицинской помощи" Алматы Гульнара Бултрикова, вызовы на номер "103" поступают со всего города в Информационно-оперативно-диспетчерский отдел. Диспетчер принимает вызов, записывает все необходимые данные, программа автоматически кодирует и отправляет заявку в другой отдел – "Эвакуация".

Как отмечают диспетчеры станции, работа срочная, вызовы нужно принимать быстро - от 1 до 1,5 минуты.

Опрос позвонившего идет по регламенту и в соответствии с алгоритмом. В ходе получения информации формируется повод вызова. Это необходимо, чтобы распределить больного бригаде с нужным профилем. На скорой есть специализированные и фельдшерские бригады.

"Больные, когда расспрашиваем, очень нервничают, им надо быстрее, я понимаю их состояние, но нам надо бригаду по поводу назначить, чтобы оказать помощь" – пояснила по поводу подробных расспросов одна из диспетчеров.

В отделе "Эвакуация" вызов по району отдается ближайшей свободной бригаде. Медики получают данные и отправляются по адресу.

Четыре вызова за несколько часов

Вместе с двумя бригадами подстанции №6 наш корреспондент отработал четыре вызова, что заняло достаточно много времени. Всего шестая подстанция за сутки отработала 330 вызовов. А с 8.00 12 декабря до 8.00 13 декабря на номер "103" в общем поступило 2990 обращений.

О своей работе рассказал водитель скорой Серик Рахимжанов, трудящийся здесь четвертый год. Всего стаж вождения 25 лет.

Проблем, с его слов, у них хватает. Основные - пробки, узкие дороги во дворах, заставленные машинами дворы, шлагбаумы. Часто случается так, что скорая не может подъехать к нужному подъезду, и фельдшер идет пешком. Также буквально на руках порой приходится нести больных до машины.

Бывают ложные вызовы или неверные адреса.

"Время теряем, другие вызовы ждут, более серьезные, а мы катаемся зря...", - отметил Серик Рахимжанов.

Высказался он и о нападениях на водителей скорых.

"Не знаю, на каком уровне уже надо решать этот вопрос... ...Скорая для людей же, мы стараемся быстрее обслужить", - отметил водитель.

Пробки на дорогах также остаются больной темой. Но, как отметил Серик Рахимжанов, сейчас водители стали более солидарны и чаще пропускают спецмашины.

Также неким подспорьем выступают автобусные полосы. Но выезжать на них можно не всегда, а только в экстренных случаях, например, при госпитализации тяжелого больного. И то, не все просто. Штраф все равно придет, и объяснительную придется писать. После обоснования такой меры, как выезд на "выделенку", штраф списывают.

"На каждом инструктаже нам говорят, старайтесь не нарушать. Но извините, тут доктор сидит, там человек умирает - как не нарушать? Особенно, когда дети плачут - я сам не могу выдержать... И под красный поедешь... Потом время пишу, номер карты...", - поделился Серик Рахимжанов.

Фельдшер Нурбек Раимжан на скорой работает третий год. Он рассказал, что категории вызовов делятся на несколько уровней сложности: первый, второй, третий и четвертый. Первый - это тяжелые больные. И, если на бригады идет большая нагрузка, несколько вызовов, то первым делом они направляются на вызов первой сложности.

Приходилось Нурбеку выезжать и на наркокому, принимать участие в реанимационных мероприятиях - успешных и не всегда. Умирают на руках в основном пожилые люди, онкобольные на последних стадиях.

В своей работе Нурбек Раимжан также сталкивается с рядом проблем. Это и ложные вызовы, кто-то вызывает скорую, а сам уходит. Бывает, когда требуется помощь соседей больного, так как скорая не смогла подъехать к дому, а больного нужно донести до машины.

Ресницы отвалились

В тот вечер корреспондент побывал на четырех выездах с двумя бригадами. В первом случае помощь понадобилась нетрезвому мужчине, которого избили. Его состояние было настолько "хорошим", что корреспондента он принял за врача, который фотоаппаратом будет делать рентген головы. Пострадавшего доставили в больницу.

Второй выезд был к больному с инфекционным заболеванием. Третий - к беременной женщине. Их также доставили в медицинские учреждения.

И еще на один вызов выехал корреспондент - поступило сообщение о мужчине, лежащем без сознания на земле на улице. На место направили реанимобиль по первой категории. В итоге выяснилось, что человек сильно пьян. Чтобы оказать ему помощь и доставить в токсикологию, врачам понадобилась помощь прохожих и сотрудников полиции, так как "больной" начал размахивать руками.

Случаи с пьяными пациентами можно назвать и смешными и печальными - кто еще оказал бы им помощь.

Бывают же и курьезные вызовы. Например, вывих челюсти - пациентка так крепко зевнула, что вывихнула челюсть. Или врачей вызывают из-за укуса комара, температуры тела 37. Был случай, когда у девушки отвалилась в глаз накладная ресница.

Достаточно часто вызывают одинокие бабушки. Заболела, например, голова. Она вызвала скорую и не отпускает врача, поболтать хочет. Как отмечают медики, такой категории не столько медицинская, сколько моральная поддержка необходима.

20% - необоснованные вызовы

Об особенностях работы скорой помощи рассказал и главный врач "Станции скорой медицинской помощи" Алматы Сабит Пазилов.

Алматинцев обслуживает 177 бригад – это более двух тысяч сотрудников (врачей и фельдшеров). Как отметил Пазилов, по нормам на десять тысяч людей должна быть одна бригада. Поэтому в следующем году планируется увеличить количество бригад еще на десять.

За сутки на номер "103" поступает в среднем от 2,5 до 3 тысяч вызовов. На каждую бригаду приходится 15 вызовов в сутки. Во время пика заболеваний это количество увеличивается до 20. На один вызов в среднем уходит около часа (от 45 до 50 минут вместе со временем на дорогу).

"Основное количество вызовов (60%) приходится на вечернее и ночное время – с 18:00 до 00:00. В это время очень тяжело ездить. Пользуясь случаем, хотим попросить водителей чаще уступать дорогу скорой – там могут быть пациенты, каждая минута дорога", - обратился Сабит Пазилов.

Также главврач станции дал пояснения по категориям вызовов.

"Выезды оформляются по четырем категориям. Первая категория – если есть угроза жизни. В таком случае мы должны оказывать помощь в течение 10 минут. Вторая категория – если есть потенциальная угроза жизни человека без оказания медицинской помощи – помощь должны оказать до 15 минут. Третья категория – то же экстренная помощь, когда есть угроза для здоровья – помощь оказывается до 30 минут. Четвертая категория – это неотложная помощь, когда нет угрозы жизни и здоровью пациента, помощь должны оказать в течение часа. Для того чтобы укладываться во все нормативы, у нас есть резервные бригады, которые расположились на каждой подстанции, на все случаи вызовов. Благодаря этому время доезда сократилось до 14-16 минут в среднем. Это еще не предел, мы будем стараться улучшить свои показатели", - рассказал Пазилов.

Он отметил, что есть очень много необоснованных вызовов. Поэтому были введены категории – это мировая практика.

"Отдельные личности могут за день вызвать скорую до пяти раз. Подобные вызовы составляют примерно 20%", - сообщил глава скорой.

Из положительных моментов он отметил, что появилось дистанционное ЭКГ, когда данные, например после сердечного приступа, могут удаленно передаваться в Кардиоцентр, если фельдшеру сложно определить диагноз. В этом случае врачи Кардиологического Центра помогают правильно поставить диагноз. Также появились специальные аппараты, которые могут длительное время поддерживать функции сердца.

"Наша цель – быстро оказать помощь и довезти до больницы, чтобы человек продолжил получать квалифицированную помощь", - подытожил Сабит Пазилов.

Подготовили Ирина Капитанова и Николай Колобов

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