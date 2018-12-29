Как казахстанский маслозавод вошел в пятерку лучших в Европе

Безотходное производство, лучшие технологии и 76-летняя история - ингредиенты успеха предприятия.

Вкусное растительное масло высокого качество производят на юге Казахстана с 1942 года. Именно тогда был открыт Чимкентский масложировой комбинат, а в 1993 году на его базе было создано акционерное общество "Шымкентмай", пишет Soutnik Казахстан.

В 2018 году здесь произведи 28 тысяч тонн растительного масла из подсолнечника, сафлора, бобов сои, рапса, и хлопка.

Предприятие является безотходным, поскольку из пробочных продуктов делают корм для скота — 90 тысяч тонн, и хозяйственное мыло — 8,5 тысячи тонн.

Более 70% продукции предприятие экспортирует в страны ЕАЭС, а также в Китай, Турцию и Европу.

Экологичное кокосовое мыло из отходов выпускают в Шымкенте

Три года назад завод получил кредит, провел модернизацию и открыл совершенно новый цех рафинации и дезодорации, на котором установлено европейское оборудование.

"Этот цех входит в пятерку лучших в Европе. Здесь все автоматизировано — всем процессом управляют всего два человека у мониторов", — рассказал начальник производства АО "Шымкентмай" Данай Умирбаев.

Новые технологии помогли значительно улучшить вкусовые качества конечного продукта. Цех рафинации дезодорации герметизирован и автоматизирован, и именно сюда подается масло первичного отжима.

Оно имеет темно-коричневый, почти нефтяной, цвет.

Затем проходит очистку — приобретает светло-золотистый оттенок и прозрачность, а уже потом идет на разлив.

Продолжительный процесс производства сказывается на качестве продукции "Шымкентмай". Она не теряет свойств и сохраняет все вкусовые и пищевые особенности.

"Три года назад "Шымкент май" получил от Банка развития Казахстана заем до 2019 года на строительство этого цеха. Льготные средства выделялись через банки второго уровня под 6% годовых. Средства освоены, выплаты своевременные, а цех работает и стал ключевой частью производственной цепочки", — указала Жулдыз Байтанаева, начальник управления по работе с финансовыми институтами и новыми продуктами БРК.

Отметим, что предприятие является одним из крупнейших представителей масложировой отрасли в Казахстане.

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