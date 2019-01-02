Трое из 24 погибших при взрыве газа в Магнитогорске - дети

Ведутся поиски еще 17 человек.

Число жертв обрушения после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске возросло до 24 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов извлечены тела уже 24 погибших", — сказал собеседник агентства.

Трое из 24 погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске являются детьми, сообщается в официальном Telegram-канале главы Челябинской области Бориса Дубровского.

"Всего извлечено 24 тела погибших, в том числе три ребенка, продолжается поиск 17 граждан", - говорится в сообщении.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным МЧС РФ, погибли 24 человека. Поисковая операция на месте ЧП продолжается.

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