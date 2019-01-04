Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске пожертвовали более 20 млн рублей

На месте взрыва газа в доме в Магнитогорске, где будут снесены седьмой и восьмой подъезды, поставят мемориал с фамилиями погибших и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках спасенного 11-месячного ребенка.

Около 20,5 миллиона рублей уже поступило на благотворительный счет, открытый после взрыва газа в доме в Магнитогорске, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, передает РИА Новости.

"На благотворительном счету сейчас 20,5 миллиона рублей", - сказал Федечкин.

Также стало известно, что на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске, где будут снесены седьмой и восьмой подъезды, поставят мемориал с фамилиями погибших и изображением сотрудника МЧС, несущего на руках спасенного 11-месячного ребенка.

Десятки человек 4 января пришли на церемонию прощания с погибшим при обрушении подъезда Виктором Воронцовым. Ранее его тетя Татьяна рассказала журналистам, как жене Виктора Лидии с ребенком удалось спастись буквально за считанные секунды до обрушения подъезда. Виктор погиб под завалами.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в церемонии прощания с семьей Крамаренко - молодой парой Игорем и Анастасией, а также их полуторагодовалой дочкой Миланой, погибшими под завалами.

По словам представителя администрации Магнитогорска, на прощание пришли около 100 человек - это родные, близкие, друзья погибших и просто неравнодушные жители города.

Прощание с погибшими запланировано провести в несколько дней.

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