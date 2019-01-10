Банки одобрили рефинансирование 5908 валютных займов

Всего принято 8078 заявок на сумму 101,7 млрд тенге.

В рамках Программы рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, на 10 января 2019 года одобрено 5908 заявок на сумму 48,5 млрд тенге, рефинансировано 4540 займов на сумму 35,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Всего принято 8078 заявок на сумму 101,7 млрд тенге. Рефинансирование осуществляется в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года.

Постановлением правления Нацбанка от 25 декабря 2018 года срок рефинансирования валютных ипотечных займов банками продлен только до 15 июля 2019 года, срок подачи заемщиком/созаемщиком заявления на рефинансирование займа установлен до 1 июля 2019 года включительно. Для определения соответствия займа условиям Программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

Вместе с тем на рефинансирование ипотечных займов Нацбанк выделил 130 млрд тенге.

По состоянию на 10 января 2019 года в рамках программы банками одобрено 25 807 займов на сумму 159,7 млрд тенге, рефинансировано 23 950 займов на сумму 139,7 млрд тенге. Всего принято 31 781 заявка на сумму 237,6 млрд тенге.

В рамках реализации Программы "7-20-25" по состоянию на 10 января 2019 года принято 6667 заявок на получение займа на сумму 77,7 млрд тенге. Из них одобрено 4055 заявок на предоставление займа на сумму 48,5 млрд тенге.



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