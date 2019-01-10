Курсы валют на 11 января

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 374,63 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 374,77 тенге за доллар при объеме торгов 51,9 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 374,63 тенге за доллар (-0,19 тенге), суммарный объем торгов – 105,75 млн USD (-3 450 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 432,00 тенге за евро при объеме торгов 2 млн евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6081 тенге за рубль при объеме торгов 65 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6081 тенге за рубль, суммарный объем торгов – 65 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 375,7-377,3 тенге, евро - 432,1-434,9 тенге, рос.рубля - 5,57-5,63 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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