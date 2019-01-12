В Канаде автобус наехал на остановку, трое погибли

По меньшей мере 17 человек пострадали

Три человек погибли и 23 пострадали в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. Об этом сообщили на пресс-конференции мэр Джим Уотсон и шеф городской полиции Шарль Бордело, передает РИА Новости.

Ранее полиция сообщила, что по меньшей мере 17 человек пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Оттаве.

"Двадцать три человека пострадали, три человека получили смертельные травмы", - сказал руководитель полиции. Трансляцию пресс-конференции ведут онлайн местные СМИ.

Мэр уточнил, что два человека погибли внутри автобуса, один на остановке. Он также рассказал, что верхний уровень автобуса был поврежден, несколько находившихся там людей некоторые время были заблокированы.

Водитель была задержана, ее допросят, полиция также призывает очевидцев связаться с правоохранителями.

Представитель транспортной службы уточнил, что замечаний к техническому обслуживанию автобуса не было.

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