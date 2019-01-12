Осадки выпадут в Казахстане 12 января

Местами сохраняются туман, гололед и метель.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются осадки. Лишь на юго-западе республики погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель и усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с метелью, в отдельных районах Костанайской, Северо-Казахстанской областей местами ожидается туман. В Акмолинской области местами ожидается туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Погода в Алматы днем 0°, облачно, слабый снег.

Погода в Астане днем -12°, облачно.

Подробный прогноз погоды на 12 января.

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