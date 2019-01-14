Театр "Астана Опера" завершил гастроли, представив 17 спектаклей в Европе

Артисты выступали в течение месяца с шедеврами хореографического искусства – балетами "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" П. Чайковского.

Европейское турне театра "Астана Опера" с большим успехом завершилось в Италии, передает Zakon.kz.

Артисты выступали в течение месяца с шедеврами хореографического искусства – балетами "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" П. Чайковского. Это значимое культурное событие широко осветили ведущие СМИ Испании и Италии. Более 500 комментариев оставили восторженные зрители в социальных сетях после увиденных спектаклей.

Вот что пишет известный журналист газеты L’Eco и Liguria Notizie, балетный критик Клаудио Альманци.

- В Генуе артисты балета "Астана Опера" полностью оправдали ожидания ценителей классического искусства. В Театре Карло Феличе балет "Щелкунчик" был представлен на непревзойденном уровне, это был настоящий триумф столичной труппы. Зрителям подарили волшебный, чарующий вечер. Публика с энтузиазмом реагировала на красивейшую постановку, захватывающую воображение благодаря эффектной хореографии великого мастера Юрия Григоровича. Наши горячие аплодисменты исполнителям главных партий и кордебалету, состоящему из 36 профессионалов самого высокого уровня и, конечно, Алтынай Асылмуратовой – художественному руководителю балетной труппы. Несмотря на то, что театр "Астана Опера" был основан только в 2013 году, за недолгое время он уже стал одним из признанных и популярных на международной арене.

Щедро делились комментариями в социальных сетях итальянцы и испанцы. К примеру, поклонница казахстанской труппы Gabriella Cavallaro регулярно пишет посты и комментарии о выступлениях артистов "Астана Опера": Идеальное исполнение, редкое, уникальное искусство! Поздравляем! Мы также придем на спектакль 13-го января... Думаю, все будет превосходно, труппа из Астаны просто великолепна. (- Parole sante! Una esecuzione perfetta, una arte rara, unica! Complimenti! Ci saremo il 13 ....penso sia bellissimo la compagnia di Astana sono bravissimi).

В Валенсии (Испания) интересные мнения о спектакле "Лебединое озеро" П. Чайковского в постановке Алтынай Асылмуратовой написали журналисты информационных агентств News4europe.eu, Valenciaplaza.com, Efe.com, Micuenta.levante-emv.com, Elperiodicodeaqui.com, Premsavalenciana.es и многие другие.

- Всеобщее внимание привлекли исполнители главных партий Айгерим Бекетаева (Одетта – Одиллия), Олжас Тарланов (принц Зигфрид) и Серик Накыспеков (Шут). Последний продемонстрировал отличный апломб, но в большей степени аудиторию поразила способность артиста делать сложные многочисленные пируэты, при этом сохраняя улыбку. Высокие и статные Айгерим Бекетаева и Олжас Тарланов передали гамму чувств, и стало понятно, что казахская балетная школа – это не только виртуозное владение классической техникой танца, но и умение актерски выстроит свою партию. Дирижер Арман Уразгалиев вел оркестр деликатно: игра музыкантов была очень красивой, - говорит журналист ИА Efe.

Зрительница Пенадес Ньевес после премьеры написала в социальной сети, что могла бы смотреть этот балет каждый день. (Penades Nieves: Espectacular! La vería todos los días!).

Заключительные пять спектаклей "Лебединого озера" казахстанские артисты показали в Италии. Стоит ли говорить, что балетную труппу здесь ждали с большим нетерпением. На все вечера билеты были раскуплены, как только они поступили в продажу. Шедевр балетного искусства в Генуе приехали посмотреть итальянцы из соседних городов.

Артисты возвращаются в Казахстан 14 января, они немного уставшие, но счастливые от того, что смогли достойно представить страну за рубежом.

Напомним, что европейские гастроли начались с представления шедевра национальной оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди в Италии в ноябре 2018 г. и продолжились балетными спектаклями в Италии и Испании.

Гастроли проходили в рамках программы "Рухани жаңғыру" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

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