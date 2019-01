"Селфи" яйца-блогера бьет рекорды по лайкам

Мир продолжает сходить с ума по яйцам — фотография сверху побила мировой рекорд лайков в Инстаграме. У селфи овального блогера по имени Юджин уже 27 миллиона лайков, и это единственная фотография в профиле.

Кто эти миллионы людей, которые лайкают яйцо? Какие посты побило яичко? Кто додумался выложить фото?

Углубились в историю лайкоэпопеи и составили топ постов, которые понравились пользователям больше всего.

Ребёнок Кайли Дженнер

Прошлый рекорд по количеству "пальцев вверх" принадлежал Кайли Дженнер. Блогерша из семейства Кардашьян выложила милоту с новорождённой дочкой Шторм. Фотка их первого рукопожатия набрала более 18 миллионов лайков.

Кайли продолжила успешно "раскрывать тему детей" — до недавнего времени пятым по популярности был второй пост про Шторми, где ей уже месяц (13 млн сердечек).

Пользователем такая манипуляция надоела, и они решили отнять корону у бизнесвумен. Именно с таким призывом создатель аккаунта @world_record_egg 5 января выложил фотографию яйца.

Сила интернета решает — утром в понедельник пост сместил фото блогерши с пьедестала. Сама Кайли отреагировала на это репостом видео из фанатского аккаунта.

А вот стори, которую выложил после победы создатель аккаунта. В анонимном интервью BuzzFeed он представился курочкой Генриеттой из британского захолустья. Яйцо — её детище по имени Юджин.

Это безумие. Какое чудесное время, чтобы жить. Огромное спасибо всем за поддержку и сообщения. Я постараюсь ответить всем, но сейчас пойду посплю. Все только начинается. #EggGang Мик-дроп.

Хештег #EggGang сразу подхватили, и началось неистовое мемотворчество.

Завтра на "Шоу Эллен Дедженерес" от @cleanmemesforthesoul

Теперь яйцо захватывает Твиттер.

WE DID IT ON INSTAGRAM, LETS DO IT ON TWITTER!

Let’s beat the World Record likes on a post (4.5 million)! We got this????#LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang pic.twitter.com/SrYiYh9QVt