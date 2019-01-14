"Селфи" яйца-блогера бьет рекорды по лайкам

Снимок куриного яйца, опубликованный в Инстаграм-аккаунте world_record_egg, собрал 27 млн лайков. Это стало абсолютным рекордом социальной сети за всю историю ее существования.

Мир продолжает сходить с ума по яйцам — фотография сверху побила мировой рекорд лайков в Инстаграме. У селфи овального блогера по имени Юджин уже 27 миллиона лайков, и это единственная фотография в профиле.

Кто эти миллионы людей, которые лайкают яйцо? Какие посты побило яичко? Кто додумался выложить фото?

Углубились в историю лайкоэпопеи и составили топ постов, которые понравились пользователям больше всего.

Ребёнок Кайли Дженнер

Прошлый рекорд по количеству "пальцев вверх" принадлежал Кайли Дженнер. Блогерша из семейства Кардашьян выложила милоту с новорождённой дочкой Шторм. Фотка их первого рукопожатия набрала более 18 миллионов лайков.

Кайли продолжила успешно "раскрывать тему детей" — до недавнего времени пятым по популярности был второй пост про Шторми, где ей уже месяц (13 млн сердечек).

Пользователем такая манипуляция надоела, и они решили отнять корону у бизнесвумен. Именно с таким призывом создатель аккаунта @world_record_egg 5 января выложил фотографию яйца.

Давайте установим мировой рекорд вместе и сделаем эту фотку самой популярной в Инстаграме. Побьём рекорд Кайли (18 миллионов!) У нас всё получится.

Сила интернета решает — утром в понедельник пост сместил фото блогерши с пьедестала. Сама Кайли отреагировала на это репостом видео из фанатского аккаунта.

А вот стори, которую выложил после победы создатель аккаунта. В анонимном интервью BuzzFeed он представился курочкой Генриеттой из британского захолустья. Яйцо — её детище по имени Юджин.

Это безумие. Какое чудесное время, чтобы жить. Огромное спасибо всем за поддержку и сообщения. Я постараюсь ответить всем, но сейчас пойду посплю. Все только начинается. #EggGang Мик-дроп.

Хештег #EggGang сразу подхватили, и началось неистовое мемотворчество.

Завтра на "Шоу Эллен Дедженерес" от @cleanmemesforthesoul

Теперь яйцо захватывает Твиттер.

WE DID IT ON INSTAGRAM, LETS DO IT ON TWITTER!

Let’s beat the World Record likes on a post (4.5 million)! We got this????#LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang pic.twitter.com/SrYiYh9QVt — EGG GANG ???? (@WR_Egg) 14 января 2019 г.

Мы сделали это в Инстаграме, давайте победим и в Твиттере и побьём рекорд популярности и здесь (4,5 миллиона)! Мы сможем.

Давайте сделаем этот рисунок яйца моим самым популярным рисунком.

Топ-5 постов, которые остались позади яйца

Пост, в котором певец Бибер признаётся в любви Хейли Болдуин, cобрал 13,4 миллиона сердечек.

Убийство рэпера XXXTentacion

Фотография рэпера перед гибелью — единственный пост в его профиле. Такая загадочность вместе с трагедией и вызвали интерес к рэперу. Как бы цинично не звучало, но инстаграм-эпитафию лайкнули 13,3 миллиона раз. Примерно столько же, сколько и Бибера. Sad!

Смерть Мака Миллера

Ещё одна эпитафия — пост певицы Арианы Гранде на смерть её экс-бойфренда и близкого друга Мака Миллера. Память рэпера почтили почти 13 миллионами лайков.

Роналду: фото с семьей и переход в Ювентус

Что может быть лучше, чем фотография с детишками и женой в милых рождественских шапках?

Наверное, только пост о переходе в Ювентус. Картинку лайкнуло 13 миллионов счастливых фанатов.

Источник: teletype.in

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