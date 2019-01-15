Жительница Костаная "заминировала" вокзал

Ей грозит до трех лет лишения свободы.

За распространение ложной информации о заложенной бомбе в отношении жительницы города Костанай начато досудебное расследование. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Проведенным расследованием установлено, что безработная жительница Костаная посредством мессенджера "WhatsApp" записала и распространила аудиосообщение о якобы заложенной бомбе на железнодорожном вокзале и успешном ее разминировании. Данное сообщение не соответствовало действительности.

Обращаясь к жителям области, Департамент полиции информирует, что за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Любая распространяемая информация должна быть достоверно проверена и иметь ссылку на официальный источник.

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