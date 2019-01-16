"Almaty Vision zero". Байбек поручил снизить аварийность на дорогах

Достигнуть цели возможно с помощью программы "Vision zero".

Аким Алматы Бауржан Байбек поручил новому управлению городской мобильности снизить аварийность на дорогах мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на выездной внеочередной сессии маслихата Алматы, в которой приняли участие депутаты, члены общественного совета, представители управлений и заместители акима.

По словам градоначальника, основная задача нового управления - это комплексный подход к организации городской мобильности и безопасности на дорогах по примеру наиболее эффективных городов. Управление городской мобильности будет создано на базе управления пассажирского транспорта и автодорог.

"Поэтому для снижения аварийности поручаю управлению разработать и принять программу дорожной безопасности "Almaty Vision zero". Здесь очень интересен опыт Швеции", - сказал Бауржан Байбек.

Швеция первой запустила национальную программу безопасности Vision zero (Цель ноль), чтобы достигнуть нулевого уровня смертности и серьезного травматизма на дорогах. Благодаря инвестициям в изучение проблемы, сбор данных и принятие мер на их основе, совместной слаженной работы различных департаментов внутри правительства и созданию эффективного законодательства эта инициатива стала успешной.

Согласно исследованию Всемирного банка, ежегодно в Казахстане погибает три тысячи человек и более 30 тысяч получают травмы в результате ДТП. Вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане в 11 раз выше, чем в Норвегии, следует из исследования. При этом указывается, что во всём мире травмы, полученные в ДТП, являются основной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!