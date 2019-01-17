YouTube запретил опасные челленджи и пранки

Популярный видеохостинг опасается, что известные блогеры могут представлять своим контентом опасность для людей.

YouTube обновил правила пользования сервисом для создателей контента. Теперь блогеры могут быть забанены за создание и продвижение флешмобов и пранков, которые грозят здоровью и жизни людей, пишет Лайф.

В случае если модераторы посчитают то или иное видео с пранком или челленджем опасным для жизни людей, видеохостинг имеет право заблокировать его. Автору ролика будут направлены "страйк" и бан на 90 суток, и в течение этого времени он не сможет публиковать контент. Если после наказания блогер опять попадется на публикации опасных пранков, то YouTube может заблокировать его канал навсегда.

По мнению экспертов, ужесточение правил произошло из-за популярного флешмоба, устроенного в честь фильма "Птичий короб". Один из его участников, подросток из Юты, 11 января сел за руль с повязкой на глазах и попал в ДТП. К счастью, никто сильно не пострадал.

Напомним, что, согласно флешмобу BirdBoxChallenge, участники должны надевать на глаза повязки и всюду ходить в них. Челлендж посвящен хоррору "Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли. Согласно сюжету фильма, жители планеты начинают сходить с ума по неизвестным причинам: они убивают тех, кто попадается им под руку, а после совершают самоубийство.

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