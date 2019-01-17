Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

YouTube запретил опасные челленджи и пранки

Популярный видеохостинг опасается, что известные блогеры могут представлять своим контентом опасность для людей.

Фото : tmvc.sg17 января 2019, 06:41

YouTube обновил правила пользования сервисом для создателей контента. Теперь блогеры могут быть забанены за создание и продвижение флешмобов и пранков, которые грозят здоровью и жизни людей, пишет Лайф.

В случае если модераторы посчитают то или иное видео с пранком или челленджем опасным для жизни людей, видеохостинг имеет право заблокировать его. Автору ролика будут направлены "страйк" и бан на 90 суток, и в течение этого времени он не сможет публиковать контент. Если после наказания блогер опять попадется на публикации опасных пранков, то YouTube может заблокировать его канал навсегда.

По мнению экспертов, ужесточение правил произошло из-за популярного флешмоба, устроенного в честь фильма "Птичий короб". Один из его участников, подросток из Юты, 11 января сел за руль с повязкой на глазах и попал в ДТП. К счастью, никто сильно не пострадал.

Напомним, что, согласно флешмобу BirdBoxChallenge, участники должны надевать на глаза повязки и всюду ходить в них. Челлендж посвящен хоррору "Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли. Согласно сюжету фильма, жители планеты начинают сходить с ума по неизвестным причинам: они убивают тех, кто попадается им под руку, а после совершают самоубийство.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты