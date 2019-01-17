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Целитель, подозреваемый в смерти жителя Алматинской области, взят под домашний арест

Домашний арест продлится два месяца.

Фото : inform.kz17 января 2019, 20:00

Народный целитель, подозреваемый в смерти 28-летнего мужчины в Алматинской области, взят под домашний арест cроком на 2 месяца, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"15 января подозреваемый на 2 месяца взят под домашний арест", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что 63-летний целитель помещен в изолятор временного содержания. По информации телеканала "Алматы", он был выпущен под подписку о невыезде.

Напомним, 12 января в Карасайском районе зарегистрировали смерть человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы у 28-летнего мужчины обнаружили тупую травму грудной клетки с множественными переломами ребер и ушиб легких, что могло стать причиной его смерти. Полиция, возбудившая уголовное дело по данному факту, в качестве подозреваемого в гибели человека задержала местного целителя.

"Со стороны родственников погибшего в полицию заявления пока не поступило. Однако по данному инциденту ведется досудебное расследование согласно ст. 106 ч. 3 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). В качестве подозреваемого задержан 63-летний мужчина, который занимался нетрадиционной медициной", - говорится в пресс-релизе департамента полиции области.

Как стало известно, погибшего к целителю привезли родственники. Они думали, что в него вселился бес, от чего он болел последние три года. Целитель в течение пяти дней пытался изгнать из него злого духа.


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