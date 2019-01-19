Трехлетнюю девочку избила женщина в ЗКО

Состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное.

В больницу ребенка привезли 14 января, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

- Женщина 1985 года рождения нанесла телесные повреждения ребенку 2016 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего", - сообщили в полиции.

Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное.

- Получает консервативное лечение, с улучшением. Находится в отделении нейрохирургии, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения по ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

Другие подробности произошедшего выясняются.

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