Трехлетнюю девочку избила женщина в ЗКО
Состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное.
Фото : 24.kz19 января 2019, 00:10
В больницу ребенка привезли 14 января, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
- Женщина 1985 года рождения нанесла телесные повреждения ребенку 2016 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего", - сообщили в полиции.
Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное.
- Получает консервативное лечение, с улучшением. Находится в отделении нейрохирургии, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения по ЗКО Айнагуль Сакпусунова.
Другие подробности произошедшего выясняются.
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