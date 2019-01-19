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Арабский клуб готов предложить Стойлову миллионы долларов после ухода из сборной Казахстана

17 января Стойлов расторг контракт со сборной Казахстана, которую возглавлял с марта.

Фото : blitz.bg19 января 2019, 16:44

Болгарский тренер Станимир Стойлов может возглавить клуб из страны арабского мира, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Blitz.bg.

По данным издания, один из клубов интересуется Стойловым и готов сделать ему щедрое предложение на миллионы долларов - точная сумма не уточняется. Переговоров по условиям контракта с тренером пока не проводилось, но отмечается, что у команды очень состоятельный владелец.

17 января Стойлов расторг контракт со сборной Казахстана, которую возглавлял с марта. Его преемником на этом посту стал чех Михал Билек, о чьем назначении уже объявлено официально.

Ранее сам Стойлов заявил, что определится с новой работой в ближайшее время, а СМИ назвали его кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана.


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